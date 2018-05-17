Ее организатором выступает «Молодежка ОНФ». Участие в мероприятиях примет не только молодежь, но и люди пенсионного возраста.

Завтра Владимир присоединится ко Всероссийской акции «Спортивные выходные». Ее организатором выступает «Молодежка ОНФ». Участие в мероприятиях примет не только молодежь, но и люди пенсионного возраста. «Спортивные выходные» станут частью большого проекта ОНФ «Связь поколений», который стартовал в марте текущего года. Он предусматривает мероприятия для людей в возрасте 55 лет и старше. Это спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы по обмену народными рецептами, интеллектуальные батлы между подрастающим и старшим поколениями, танцевальные клубы для всех стилей и возрастов, фотовыставки и др.Во Владимире акция пройдет на стадионе «Лыбедь». Запланированы массовая зарядка и спортивные состязания между командами молодежи и ветеранов. Представителям молодого и старшего поколения предстоит померяться силами в эстафете, перетягивании каната и шахматном поединке.Начало в 11 утра.