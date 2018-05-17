Самый простой способ поучаствовать в акции – сесть на велосипед и поехать на нем по делам или на работу.

Завтра Владимирская область присоединится ко всероссийской акции «На работу на велосипеде».Самый простой способ поучаствовать в акции – сесть на велосипед и поехать на нем по делам или на работу.Акция проходит в России три раза в год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, и для этого не требуется специальная одежда или подготовка. В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 регионах страны.Проведение акции помогает изменить модели поведения граждан и мотивировать их чаще использовать активные виды передвижения вместо автомобильного транспорта, а также способствует продвижению здорового образа жизни, улучшению экологической ситуации и транспортной доступности.