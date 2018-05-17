Житель Подмосковья был задержан оперативниками с поличным при оформлении очередного кредита на сумму в 130 тысяч рублей.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Московской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).Установлено, что в апреле текущего года мужчина по поддельным паспортам, происхождение которых в настоящее время устанавливают правоохранители, оформлял в различных торговых точках кредиты на дорогостоящую электронную технику. Материальный ущерб от противоправных действий превысил 270 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска городского УМВД в одном из магазинов города Коврова с поличным при попытке оформления очередного кредита на сумму в 130 тысяч рублей.Свою вину 34-летний задержанный признал. Полицейские установили, что оформленную в кредит технику он реализовывал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.В настоящее время сотрудниками полиции доказана причастность фигуранта к трем эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территории областного центра.Расследование уголовного дела продолжается. Проводится проверка причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений как на территории Владимирской области, так и других близрасположенных регионов.