Инспекторы ГИБДД задержали 40-летнего жителя Зеленограда по подозрению в езде по пешеходным дорожкам лесопарковой зоны...

Инспекторы задержали 40-летнего жителя Зеленограда по подозрению в езде по пешеходным дорожкам лесопарковой зоны.Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в ходе ежедневного мониторинга информации, размещаемой в сети Интернет, выявили нарушение Правил дорожного движения. Личность нарушителя была установлена, он был задержан.В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» с наложением штрафа в размере 2 тысяч рублей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81