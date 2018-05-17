Инспекторы ГИБДД задержали 40-летнего жителя Зеленограда по подозрению в езде по пешеходным дорожкам лесопарковой зоны...
Инспекторы задержали 40-летнего жителя Зеленограда по подозрению в езде по пешеходным дорожкам лесопарковой зоны.
Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в ходе ежедневного мониторинга информации, размещаемой в сети Интернет, выявили нарушение Правил дорожного движения. Личность нарушителя была установлена, он был задержан.
В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» с наложением штрафа в размере 2 тысяч рублей.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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