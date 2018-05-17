О специальном подразделении, занимающемся расследованием дистанционных хищений, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Всегда в режиме онлайнДистанционные хищения составляют 70 процентов от общего вала мошеннических преступлений. Четыре года назад появились вирусные программы, «съедающие» деньги с расчётных счетов граждан. На Дежурные части обрушился поток заявлений от потерпевших. Для борьбы с новым видом злодеяний в Алтайском крае создали специальное подразделение.О том, с какими трудностями встретились сотрудники уголовного розыска, как нарабатывали опыт и чего удалось достичь, рассказал начальник отдела по раскрытию резонансных преступлений УУР ГУ МВД по Алтайскому краю подполковник полиции Евгений Прохоров.Заступил на вечное дежурствоУчастковый Николай Буштак обслуживал непростой участок Брянска на закате 80-х. Он верил людям и всегда был готов откликнуться на просьбу о помощи. Вот и в тот день, услышав звонок, он, не раздумывая, открыл дверь. Прозвучал выстрел. Единственный. И смертельный…Ему тогда было 34, а его дочери семь. По окончании школы вопрос выбора профессии её не озадачивал. Она точно знала, что пойдёт по стопам отца, чтобы сделать то, чего он не успел.Сегодня старший дознаватель Олеся Щелокова трудится в УМВД России по Брянской области в звании майора полиции и воспитывает дочь. Какую профессию изберёт она?Стараюсь быть настоящимОн востребован как в театре, так и в кино. За годы творчества исполнил десятки разнообразных по масштабу и жанру ролей. Его отличают большое трудолюбие, требовательность к себе, серьёзное отношение к работе и преданность родному театру имени Моссовета. За время актёрской работы он был и лейтенантом, и полковником, и генералом полиции. В гостях у редакции газеты «Щит и меч» заслуженный артист Российской Федерации Владимир Горюшин.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 18, а также на интернет-странице издания.