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<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-za-sutki-s-krymskogo-mosta-evakuirovali-chetyre-avtomobilya.html" target="_blank">За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля</a> - Идут вторые сутки с момента открытия движения по Крымскому мосту, и продолжает набираться довольно интересная статистика по дорожному движению. Уже появились первые нарушители, а теперь стало известно и о первых водителях, которые не сумели добраться до противоположного берега.