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<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-za-travu-otvetyat.html" target="_blank">За траву ответят</a> - Горят не только машины, но и леса, и пашни.Сейчас во Владимирской области начался самый пожароопасный сезон. Как показали проверки МЧС, частой причиной возгорания является человеческий фактор. Всем пироманам надзорные органы выписывают протоколы и наказывают рублём. Кто и как будет отвечать за пал сухостоя – расскажет Татьяна Данилова