Открытие Крымского моста – триумф России, в очередной раз показавшей миру свои возможности. Три года назад мало кто верил, что наша страна сможет построить за такой короткий срок сложнейший объект дорожной инфраструктуры. Но сейчас, когда сказаны все громкие слова и стихли праздничные овации, самое время подумать о высоком предназначении моста. Он должен стать не просто переправой с одного берега на другой, а дорогой на курорт мирового уровня, дорогой в будущее.

Открытие Крымского моста – триумф России, в очередной разпоказавшей миру свои возможности. Три года назад мало кто верил, что нашастрана сможет построить за такой короткий срок сложнейший объект дорожнойинфраструктуры. Но сейчас, когда сказаны все громкие слова и стихли праздничные овации,самое время подумать о высоком предназначении моста. Он должен стать не простопереправой с одного берега на другой, а дорогой на курорт мирового уровня,дорогой в будущее.Победа Путина, триумф России, гордость за страну – вот лишь некоторыезаголовки российских и иностранных газет, уделивших открытию Крымского мостапервые полосы. Действительно, президент дал федеральным и местным чиновникамгромадный задел, сумев мобилизовать инженеров и строителей на возведение моста. Теперь дело за малым – облагородить Крым, сделать его курортом номер один в России.Что же дальше? Крымский мост по сути – обычная дорога. Красивая и значимая с точки зрения логистики, удобная икачественно сделанная. Осталось превратить пункт назначения тех, кто едет по этойтрассе, в рай для отдыхающих.Пока что Крым критериям высококлассногоевропейского курорта не соответствует. Сколько бы не расхваливали его республиканскиечиновники, он остается таковым лишь на словах. Для того, чтобы убедиться вэтом, достаточно почитать отзывы гостей полуострова, которых хватает в Сети сизбытком."Море, горы, виды просто шикарные – глаз не оторвать,но хамство на каждом шагу! Приехали отдохнуть и вроде бы все неплохо (отдыхалив Алуште), и даже не смотря на то, что городом не занимаются, дороги ужасные,площадь и здание администрации, как после бомбежки и люди, которые работают всфере обслуживания это что-то, с таким отборным хамством мы не сталкивались никогда",– пишет житель Краснодара."Погода отличная, очень теплое море, и красивыйпейзаж... вот и все положительные отзывы об этом отпуске. Стоимость развлеченийи их качество пугает, абсолютно не современные развлечения для детей, дорогиоставляют желать лучшего" – сетует Наталья из Альметьевска.Стоит отметить, что не все так плохо в Крыму. Данные статистикиговорят о том, что турпоток в республику растет с каждым годом, а открытиеКрымского моста увеличит его в этом году на четверть. Во всяком случае, такутверждают в Ростуризме. Глава ведомства Олег Сафонов предположил, что на полуостровэтим летом приедут около шести миллионовчеловек. К началу мая республику посетили более полумиллиона туристов и это ещене разгар сезона.Открытие Крымского моста – это историческое, эпохальноесобытие для нашей страны. Мы ожидаем увеличение туристического потока в Крым вэтом году примерно на 20-25%.Очевидно, что повышение транспортной доступности Крыма,благодаря открытию моста, приведет к росту инвестиционной привлекательностирегиона. Глава Ростуризма даже предположил, что в Крыму снизится стоимость продуктовпитания и бензина, благодаря чему цены на отдых тоже пойдут вниз. По мнению экспертов, последнее утверждение довольно спорно, ведь обычно в самом начале сезонабизнес не опускает цены, а наоборот, поднимает их.К примеру, сейчас на полуострове можно найти двухместныйномер с завтраком за одну-две тысячи рублей в сутки, но, качество этого отдыха,скорее всего, будет таким же, как в отзывах, приведенных выше. Более-менее достойныеапартаменты или номера в гостиницах стоят уже около трех тысяч, а проживание впятизвездочном отеле (таких, кстати, совсем не много в Крыму) обойдется в четыретысячи и выше за одни сутки. Такие цены уже сопоставимы или даже выше болгарских и турецких.Но главная проблема Крыма – это высокая стоимость авиабилетов.В апреле глава республики Сергей Аксенов даже попросил Федеральнуюантимонопольную службу разобраться сзавышенными ценами, а министр курортов и туризма региона Вадим Волченкосообщил, что регион настаивает на субсидировании туроператоров. Зачастую они немогут выйти на высокий уровень продаж именно из-за заоблачных цен наавиабилеты.Инфраструктура Крыма требует скорейшего обновления. Дороги вреспублике пока что оставляют желать лучшего: Украина оставила после себя "достойное" наследство. Республиканским властям нужносрочно решить эту проблему, так как с открытием моста на полуостров хлынетпоток автотуристов. Неплохо было бы построить для них вдоль дорог кемпинги имини-гостиницы, площадки для отдыха и другие придорожные объекты.Мелкому и среднему бизнесу следовало бы позаботиться о качествеобслуживания туристов: уж очень много жалоб в Сети на хамство и безразличиеперсонала кафе и гостиниц. Скорее всего, это само придет со временем, когдалюди начнут понимать, что от отношения к гостям зависит их зарплата.И все-таки Крым стоит посетить и лучше отправиться туда на машине, чтобы оценить всю мощь и красоту Крымского моста. Регион, ставший российским каких-то четыре года назад, конечно,изменился: за это время сделано многое, но этого явно недостаточно. Кстати, вэтом году республика не успела технически подготовиться к введению курортногосбора и поэтому решено отложить его введение до мая 2019 года. Это еще одинповод отправиться в путешествие по республике.