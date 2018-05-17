Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на антироссийские действия стран Запада. Планируется, что рассмотрение в третьем, окончательном чтении состоится на следующей неделе. Как сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, совместная с экспертами работа над этим документом позволила сделать его нормы универсальными.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на антироссийские действия стран Запада. Планируется, что рассмотрение в третьем, окончательном чтении состоится на следующей неделе. Как сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, совместная с экспертами работа над этим документом позволила сделать его нормы универсальными.
В ходе обсуждения законопроекта спикер Госдумы отметил, что вопросы,
которые имелись со стороны бизнеса к первоначальному тексту документа, ко
второму были сняты. Так, из проекта закона было исключено упоминание конкретных
отраслей, товаров и услуг. В частности, была убрана норма о запрете на ввоз в Россию
импортных лекарственных средств, если их аналоги производятся на российской
территории.
Всего же, перечень возможных ответных мер сократился с 16 до
6. В числе оставшихся – прекращение или приостановление международного
сотрудничества с недружественными странами и их организациями, запрет или
ограничение на ввоз в Россию продукции или сырья, произведенными в недружественных
государствах, ограничение на вывоз из России определенной продукции или сырья,
запрет на участие в приватизации и другие.
Правительство по решению президента получает право вводить меры
противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимых товаров,
аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие
решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений
Совбеза. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения
контрсанкций, правительство будет отменять соответствующие меры противодействия.
Напомним, законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции
иностранных государств был разработан и внесен в Госдуму спикером нижней палаты
Вячеславом Володиным, лидерами всех фракций и другими депутатами. В ходе
подготовки к рассмотрению парламентариями документ прошел широкое обсуждение с
экспертами, представителями профессиональных сообществ гражданскими активистами.
Третье, окончательное чтение законопроекта запланировано на следующий вторник, 22 мая. Ожидается, что после принятия и подписания закона президентом он вступит в силу
в день официального опубликования.