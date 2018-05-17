Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на антироссийские действия стран Запада. Планируется, что рассмотрение в третьем, окончательном чтении состоится на следующей неделе. Как сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, совместная с экспертами работа над этим документом позволила сделать его нормы универсальными.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на антироссийские действия стран Запада. Планируется, что рассмотрение в третьем, окончательном чтении состоится на следующей неделе. Как сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, совместная с экспертами работа над этим документом позволила сделать его нормы универсальными.В ходе обсуждения законопроекта спикер Госдумы отметил, что вопросы,которые имелись со стороны бизнеса к первоначальному тексту документа, ковторому были сняты. Так, из проекта закона было исключено упоминание конкретныхотраслей, товаров и услуг. В частности, была убрана норма о запрете на ввоз в Россиюимпортных лекарственных средств, если их аналоги производятся на российскойтерритории.Всего же, перечень возможных ответных мер сократился с 16 до6. В числе оставшихся – прекращение или приостановление международногосотрудничества с недружественными странами и их организациями, запрет илиограничение на ввоз в Россию продукции или сырья, произведенными в недружественныхгосударствах, ограничение на вывоз из России определенной продукции или сырья,запрет на участие в приватизации и другие.Правительство по решению президента получает право вводить мерыпротиводействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимых товаров,аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующиерешения также могут быть приняты главой государства на основании предложенийСовбеза. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введенияконтрсанкций, правительство будет отменять соответствующие меры противодействия.Напомним, законопроект об ответных мерах на антироссийские санкциииностранных государств был разработан и внесен в Госдуму спикером нижней палатыВячеславом Володиным, лидерами всех фракций и другими депутатами. В ходеподготовки к рассмотрению парламентариями документ прошел широкое обсуждение сэкспертами, представителями профессиональных сообществ гражданскими активистами.Третье, окончательное чтение законопроекта запланировано на следующий вторник, 22 мая. Ожидается, что после принятия и подписания закона президентом он вступит в силув день официального опубликования.