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<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-zaporoli-yubilejnyj-match.html" target="_blank">Запороли юбилейный матч</a> - Разгром владимирского Торпедо. Накануне чёрно-белые проиграли на выезде своему самому принципиальному сопернику - Текстильщику из Иваново со счётом 4-1. Обиднее такой разгром стал ещё и оттого, что для Торпедо это играла стала юбилейной, двухтысячной!