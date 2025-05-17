Работы в котельной на улице Блинова в Коврове, где 5 мая произошел взрыв, практически завершены. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Коврова. Напомним, происшествие оставило без

Работы в котельной на улице Блинова в Коврове, где 5 мая произошел взрыв, практически завершены. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Коврова. Напомним, происшествие оставило без горячей воды 27 000 человек. Детонация произошла из-за технологического сбоя оборудования. В результате взрыва повредилась кирпичная кладка трубы, выбились стекла котельной. Последствия устраняют 40 специалистов. Планируется, что 19 мая