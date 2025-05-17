Местные власти обещают, что горячая вода вернется в квартиры горожан 19 мая.

Восстановительные работы в ковровской котельной ООО «Владимиртеплогаз» на улице Блинова после взрыва завершаются.Взрыв случился 5 мая, тогда пострадал один из трёх котлов, было нарушено и остекление здания котельной. И вот после контроля восстановительных работ заместитель главы Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Зубов сообщил, что всё идёт по графику и горячая вода вернётся в квартиры горожан 19 мая.Завершить же работы рассчитывают к обеду 18 мая. Напомним, сообщалось, что 38 рабочих трудятся над восстановлением котельной, где ранее произошло ЧП.