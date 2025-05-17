Шесть улиц Кольчугино оказались завалены мусором. Долгое время отходы не вывозились, из-за чего и образовались свалки. За сбор мусора с контейнерных площадок в Кольчугино отвечает

Шесть улиц Кольчугино оказались завалены мусором. Долгое время отходы не вывозились, из-за чего и образовались свалки. За сбор мусора с контейнерных площадок в Кольчугино отвечает организация «ТБО-сервис». С ней заключен соответствующий муниципальный контракт, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Так, долгое время контейнерные площадки были захламлены на улицах Лермонтова, Кольчугинской, Родниковой, Школьной, Шиманаева и на Ульяновском