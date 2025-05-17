Нарушения выявила городская прокуратура.

В Коврове Владимирской области городская прокуратура в суде отстаивает права заслуженного участника специальной военной операции на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.Об этом сообщает надзорное ведомство. Установлено, что местный житель, кавалер Орнеда мужества и Георгиевского креста IV степени, был поставлен в список на получение участка в сентябре 2024 года, однако местные власти до сих пор не выделили ему землю и даже не уведомляли о ходе решения вопроса.В связи с этим прокурор Коврова обратился с иском в интересах участника СВО в суд.Как сообщалось ранее,