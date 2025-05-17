Ранее подобные ложные сообщения поступали также в учреждения Коврова, Мурома и областного центра.

Информация о минировании типографии в областном центре, оказавшаяся ложной, проверялась накануне Главным управлением МЧС России по Владимирской области.Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.Это продолжение серии таких же ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и лечебных учреждениях Владимира, Коврова и Мурома. Тогда при проверке пришлось эвакуировать людей из этих зданий.Ранее