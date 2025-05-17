40 км дорог, ведущих к туристическим объектам и местам отдыха, отремонтируют в 2025 году. Рабочие обновят асфальт и укрепят обочины. Списком ремонтируемых участков поделились в пресс-службе

40 км дорог, ведущих к туристическим объектам и местам отдыха, отремонтируют в 2025 году. Рабочие обновят асфальт и укрепят обочины. Списком ремонтируемых участков поделились в пресс-службе минтранса Владимирской области. Итак, 5,1 км дороги «Юрьев-Польский – Семьинское – Авдотьино – “Фетинино-Спасское”» приведут в порядок в Юрьев-Польском районе. По этой трассе можно доехать до питомника декоративных растений