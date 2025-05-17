В магазин приходит молодой человек и устраивается на работу продавцом. Хозяин магазина говорит:
- Я постою в стороне и посмотрю как ты справляешься с обязанностями и если подойдёшь - я тебя беру.
Приходит первый покупатель.
- У Вас есть простые карандаши?
- Нет - ответил продавец и покупатель ушёл.
Тут подскакивает хозяин и говорит:
- Так ты мне всех покупвтелей разгонишь и ничего не продашь! Надо так: простых каркндашей нет, но есть цветные, есть фломастеры... Понял?! Давай торгуй, а я пойду к себе в кабинет.
Через некоторое время в кабинет влетает разъярённый покупатель и орёт:
- Что за долбо@ба Вы поставили за прилавок?!
- А что такое - спрашивает хозяин?
- Я его спросил, есть ли у вас туалетная бумага, а он мне говорит:"Извините нет
еще анекдот!