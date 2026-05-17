В Кольчугино скончался Анатолий Пискаев, ветеран специальной военной операции и депутат местного самоуправления. об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.Жизнь Анатолия Евгеньевича оборвалась на 47-м году. Большую часть своей сознательной жизни, около 20 лет, он посвятил Кольчугинскому округу. Начиная с 2004 года, его деятельность была направлена на улучшение территории и поддержку местных производств. У Анатолия Евгеньевича остались пятеро детей.Помимо своей общественной деятельности, Пискаев проявил себя как успешный предприниматель. Он является основателем кольчугинского предприятия «Стимул+», специализирующегося на переработке металлолома и вторичной металлургии. Анатолий Евгеньевич начал свой путь на заводе в качестве технического директора, а затем возглавил его, заняв пост генерального директора.Сотрудники и близкие вспоминают его как человека, который неустанно трудился как над развитием своего бизнеса, так и над оказанием помощи своим согражданам и защитой интересов страны.19 мая с 13:00 до 14:00 в Зале прощаний по адресу: ул. Гагарина, 4А, состоится церемония прощания.