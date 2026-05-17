Молодой человек полностью возместил материальный ущерб, причинённый работодателю.

Пресс‑служба УМВД России по Владимирской области сообщила, что полицейские Гусь‑Хрустального передали в суд уголовное дело в отношении 21‑летнего жителя Собинки. Молодого человека обвиняют в присвоении денежных средств.Представитель сетевого магазина в Гусь‑Хрустальном обратился в дежурную часть с сообщением о пропаже денег из служебного сейфа. К преступлению, по мнению следователей, оказался причастен 21‑летний заместитель управляющего торговой точки. Имея доступ к помещению с выручкой, он похитил 10 тысяч рублей и впоследствии потратил их.Обвиняемый признался в совершении преступления. Молодой человек полностью возместил материальный ущерб, причинённый работодателю.Несмотря на возмещение ущерба, дело будет рассмотрено в суде — признание вины и компенсация не освобождают от юридической ответственности.