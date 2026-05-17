Владимирские правоохранители депортировали шестерых иностранных граждан, которые ранее отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Этим лицам теперь запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на пять лет. Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, совместно с коллегами из городского УМВД, реализовали решение о выдворении. Иностранные граждане покинули пределы страны,