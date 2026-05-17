Во Владимире на улице Диктора Левитана оперативные службы выезжали по сигналу о возможном взрывном устройстве. Однако информация не подтвердилась. Инцидент оказался ложной тревогой. Как сообщили в УМВД Владимирской области, подозрительный предмет был частью детской игрушки. После тщательной проверки специалисты установили, что никакой угрозы нет. Полиция напоминает жителям, что при обнаружении подозрительных или бесхозных предметов необходимо