Во время велогонки в Бельгии 19 велосипедистов врезались в автомобиль, внезапно появившийся у них на пути. Все спортсмены получили травмы разной степени тяжести.
Во время велогонки в Бельгии 19 велосипедистов врезались в автомобиль, внезапно появившийся у них на пути. Все спортсмены получили травмы разной степени тяжести.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные власти, ДТП произошло в воскресенье на окраине городка Кольфонтен в провинции Эно. За рулем машины находилась женщина, которая по неизвестной причине решила развернуться перед приближающимися велосипедистами. В автомобиле сидели также трое детей.
Улица, по которой спортсмены неслись со скоростью около 80 километров, резко спускается вниз, поэтому, когда перед велосипедистами возникло разворачивавшееся авто, они просто не успели затормозить. Сперва в машину врезался лидер гонки, за ним — еще 18 человек.
Троих гонщиков: из Фландрии, Нидерландов и Германии — госпитализировали с открытыми переломами, еще четверых — с сотрясениями мозга. Чтобы развести пострадавших по больницам, потребовалось девять скорых.
"Это происшествие — результат чистого недоразумения", — заявил бургомистр Кольфонтена Лучиано д'Антонио, комментируя инцидент.
Эта велогонка провинциального чемпионата Бельгии была организована Федерацией велосипедного спорта Валлония-Брюссель.