Во время велогонки в Бельгии 19 велосипедистов врезались в автомобиль, внезапно появившийся у них на пути. Все спортсмены получили травмы разной степени тяжести.

Во время велогонки в Бельгии 19 велосипедистов врезались в автомобиль, внезапно появившийся у них на пути. Все спортсмены получили травмы разной степени тяжести.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные власти, ДТП произошло в воскресенье на окраине городка Кольфонтен в провинции Эно. За рулем машины находилась женщина, которая по неизвестной причине решила развернуться перед приближающимися велосипедистами. В автомобиле сидели также трое детей.Улица, по которой спортсмены неслись со скоростью около 80 километров, резко спускается вниз, поэтому, когда перед велосипедистами возникло разворачивавшееся авто, они просто не успели затормозить. Сперва в машину врезался лидер гонки, за ним — еще 18 человек.Троих гонщиков: из Фландрии, Нидерландов и Германии — госпитализировали с открытыми переломами, еще четверых — с сотрясениями мозга. Чтобы развести пострадавших по больницам, потребовалось девять скорых."Это происшествие — результат чистого недоразумения", — заявил бургомистр Кольфонтена Лучиано д'Антонио, комментируя инцидент.Эта велогонка провинциального чемпионата Бельгии была организована Федерацией велосипедного спорта Валлония-Брюссель.