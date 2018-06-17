В администрации президента Украины заявили, что не готовят никаких законопроектов, касающихся прав ЛГБТ-сообщества, и не обсуждали эту тему с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс. Высока вероятность того, что ее просто разыграли, — заявил сотрудник администрации.

В администрации президента Украины заявили, что не готовят никаких законопроектов, касающихся прав ЛГБТ-сообщества, и не обсуждали эту тему с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс. "Высока вероятность того, что ее просто разыграли", — заявил сотрудник администрации, слова которого приводит "Интерфакс".Ранее в воскресенье Хармс, которая принимала участие в прошедшем в Киеве "Марше равенства", рассказала журналистам, что ей позвонили из администрации Порошенко и сообщили, что украинский лидер на следующей неделе представит в Верховную Раду законопроект о равных правах. Евродепутат приветствовала это решение и расценила его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.Советник Хармс Максим Эристави рассказал, что собеседник евродепутата представился главой администрации президента Украины Игорем Райниным и заявил, что звонит по поручению главы государства. По словам Эристави, "Райнин" проинформировал Хармс о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ-украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".Сама Хармс, узнав о розыгрыше, заявила, что стала жертвой "дезинформационной войны". "Теперь у меня появился свой собственный опыт продолжающейся дезинформационный войны. Я сожалею и о проблемах и недопонимании, которые это могло вызвать", — сказала евродепутат, слова которой цитирует ее пресс-офис.Европарламентарий добавила, что этот инцидент не влияет на успех состоявшегося в Киеве марша ЛГБТ-сообщества. Хармс назвала его "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".