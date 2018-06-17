Соглашение о новом названии Республики Македония подписали Афины и Скопье в пограничном посёлке Псарадес.

Соглашение о новом названии Республики Македония подписали Афины и Скопье в пограничном посёлке Псарадес. Теперь конституционное название страны – Республика Северная Македония.Делегации двух стран прибыли на церемонию на катерах, передает телеканал "Россия 24". Начали мероприятие премьеры Греции – Никос Котзиас и Македонии – Никала Димитро. Посредниками на переговорах выступали спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.Это соглашение имеет историческое значение — разрешает 30-летний спор и открывает Скопье путь в ЕС и НАТО. Теперь новое название должно быть одобрено на референдуме в Македонии и ратифицировано в парламентах обеих стран.