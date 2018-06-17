Альпинист из Рязани при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии потерял сознание и через некоторое время скончался. Спасатели предполагают, что у него произошел отек легкого.

Альпинист из Рязани при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии потерял сознание и через некоторое время скончался. Спасатели предполагают, что у него произошел отек легкого.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону, группа рязанских туристов, начавшая восхождение на Казбек, запросила помощи из-за плохого самочувствия товарища. К ним выдвинулся отряд спасателей, однако помочь человеку они не успели.