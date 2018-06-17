На Байкале погиб американский студент — он сорвался со скалы на острове Ольхон. Произошло это накануне во время экскурсии группы студентов. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ольхонского района, когда прибыли спасатели и фельдшер из поселка Хужир, студент был уже мертв.

На Байкале погиб американский студент — он сорвался со скалы на острове Ольхон. Произошло это накануне во время экскурсии группы студентов. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ольхонского района, когда прибыли спасатели и фельдшер из поселка Хужир, студент был уже мертв.Погибший был студентом Техасского технологического университета, передает РИА Новости. По сообщению учебного заведения, студент по имени Элмер Арриета приехал в Иркутск учить русский язык.