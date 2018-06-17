Шокирующая новость стала известна благодаря аккаунту сына в социальных сетях. Там появилась информация о том, что артистка попала в автомобильную аварию.

Шокирующая новость стала известна благодаря аккаунту сына в социальных сетях. Там появилась информация о том, что артистка попала в автомобильную аварию.Сын певицы Сергей написал, что в ходе страшного ДТП его матьполучила серьезные травмы, а остальные участники аварии и вовсе погибли. "Онаехала с подругой домой, но на пути им встретилась пьяная женщина. В итоге,столкновение лоб в лоб. Подруга, водитель и пьяная женщина погибли. Мамеповезло, но она получила очень серьезные травмы головы, рук и ног. Мы собралипрактически всю сумму, необходимую для операции, но не хватает еще 62 000рублей", – такое сообщение рассылалось от лица сына Аниты.