Украинские военнослужащие организовали коммерческую охоту на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР капитан Даниил Безсонов.

Украинские силовики устроили охоту на людей в Донбассе, заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР капитан Даниил Безсонов. Это "развлечение" появилось после смены формата операции в Донбассе, когда все полномочия перешли к военнослужащим.По словам Безсонова, четверо иностранцев заплатили за сафари в зоне конфликта. После этого их пустили на позиции, откуда ведется охота на мирных жителей.Прибыль от сафари, как правило, делится между организаторами, комбригами и представителями штаба ООС, передает РИА Новости.4-летняя АТО в Донбассе была прекращена в конце апреля. Украинский президент Петр Порошенко заменил ее операцией Объединенных сил Украины.