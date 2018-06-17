Футбольное мировое первенство в России взяло с места в карьер и в этом празднике спорта активно участвуют болельщики. При этом как россияне, так и гости из других стран стараются максимально проявить себя и в макияже, и в одежде. Лидируют, как обычно, девушки-фанатки.

Футбольное мировое первенство в России взяло с места в карьер и в этом празднике спорта активно участвуют болельщики.При этом как россияне, так и гости из других стран стараются максимально проявить себя и в макияже, и в одежде.Лидируют, как обычно, девушки-фанатки.33Live.RuRu публикуют подборку фотографий наиболее креативных поклонниц спорта.Надо отметить, что на футбольном карнавале возможно все – от традиционных народных мотивов и национально символики до использования суперсовременных технологий построения костюма...Однако в случае со слабым полом главная красота, как и во все времена, остается на уровне природы: лица, глаза, улыбки, волосы, руки, фигуры!