Матч чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге между сборными Уругвая и Египта (1:0) продолжает будоражить интерес экспертов. Явка болельщиков на игру оказалась значительно ниже числа проданных билетов. ФИФА объяснила, что значительная часть болельщиков не доехала до Урала.

Матч чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге между сборными Уругвая и Египта (1:0) продолжает будоражить интерес экспертов. Явка болельщиков на игру оказалась значительно ниже числа проданных билетов. ФИФА объяснила, что значительная часть болельщиков не доехала до Урала."Можем подтвердить, что причина, в основном, заключается в неявке владельцев забронированных билетов от всех клиентских групп ФИФА, — цитирует "Спорт-экспресс" сообщение футбольного ведомства. – Проблем с продажей билетов на сайте ФИФА, которые могли бы помешать владельцам билетов посетить матч, не было. Как уже сообщалось, было распределено 32 278 билетов".Между тем, по данным организаторов, встречу между футболистами Египта и Уругвая посетили 27 015 зрителей, то есть на свои места не явились 5 263 зрителя. Вместимость "Екатеринбург-Арены" составляет 33 061 человека.