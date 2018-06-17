Ситуация с глобальным потеплением на Земле не меняется, несмотря на принятое несколько лет назад Парижское соглашение по климату; документ не работает из-за недостатка финансирования, считает председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

Ситуация с глобальным потеплением на Земле не меняется, несмотря на принятое несколько лет назад Парижское соглашение по климату; документ "не работает" из-за недостатка финансирования, считает председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.Выступая в воскресенье в рамках ежегодных дискуссий по внешней политике, начавшихся в летней резиденции президента Финляндии в городе Наантали, Лайчак отметил, что для выполнения обязательств по Парижскому соглашению не хватает каждый год от 3 до 5 триллионов долларов."Мы обещали собирать 100 миллиардов долларов для развивающихся стран, чтобы они могли выполнить свои климатические цели, но мы этого не делаем", — цитирует его слова ТАСС."Мы не способны сдержать глобальное потепление, оно продолжается, несмотря на наше соглашение", — констатировал Лайчак. Он назвал это "глобальной ответственностью".Выполнение климатических целей председатель 72-й сессии ГА ООН связал также с проблемой притока мигрантов в частности в Европу. По его словам, представление о том, что все мигранты едут в ЕС, является иллюзией. Так, 85 процентов африканской миграции происходит на Африканском континенте. Тем не менее число людей, стремящихся в Европу, все же довольно велико.Лайчак привел прогнозы, согласно которым к 2050 году в Африке будет 1 миллиард африканцев, которым меньше 25 лет. В этой связи он призвал создавать им условия для получения достойного образования и хорошей работы на своем континенте, чтобы не провоцировать дальнейшую миграцию.