Правительство планирует отказаться от балльной пенсионной системы, которая начала действовать в РФ с 2015 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" подтвердила, что ожидается уход от балльной пенсионной системы (действует с 2015 года).Голикова понимает, что это сложное решение, но его придется принимать.Пенсионная реформа стартует с 2019 года, и, согласно, ее правилам, пенсия должна будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.Нельзя считать среднюю температуру по больнице, заявила вице-премьер. Нужны индивидуальные расчеты, и правительство готово их предоставить.Ранее сообщалось, что правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.Голикова пообещала, что Роструд будет пресекать попытки уволить человека перед выходом на пенсию или не принимать на работу из-за возраста.Кроме того, вице-премьер пообещала, что доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тысяч рублей в год. Со следующего года пенсионеры ежемесячно будут получать в среднем на тысячу рублей больше, чем годом ранее.