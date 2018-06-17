В Центре управления миром - большой ремонт. Судьба арбатского особняка целительницы Джуны, за который отчаянно бились наследники, похоже, решена. И решил ее аукцион.

У здания - новый арендатор, корона и трон ассирийской царицы бесследно исчезли, а волшебные картины теперь мелькают на интернет-барахолке.На пике славы Джуна Давиташвили заняла все четыре этажа дома в самом центре Москвы. После ее смерти битва последователей за золотую недвижимость длилась три года и закончилась только сейчас. Особняк, который она называла "Центром управления миром", главная оккультистка страны занимала на правах аренды. Город вступил в свои права, и участь дома решил тендер. Новый арендатор выставил самозваных целителей за дверь, теперь они сражаются за реликвии и обвиняют друг друга в воровстве картин и волшебных приборов Джуны, которые способны исцелять от любой болезни.Джуна назвала себя ассирийской царицей, Героем Социалистического труда, генерал-полковником медицинской службы и почетным академиком ста 129 академий мира. Заявляла, что вылечить рак – ерунда.Академик Чазов и другие известные врачи откровенно смеялись над слухами о сверхспособностях Джуны. Физики крутили пальцами у виска, когда она говорила, что способна остановить ядерный реактор. Но слава, деньги и дом в центре Москвы навсегда изменили жизнь тысяч будущих магов. С тех пор они бьются между собой, как в астральном, так и в материальном мире.На очередном съезде они решили, наконец, поделить рынок. Но, в отличие от детей лейтенанта Шмидта, конвенции достичь не удалось. Ведьмы переругались с берегинями, потомкам осталась лишь горькая фраза, брошенная одной из делегаток: "Люди не доверяют. Но когда происходит что-то плохое в их жизни, понимают, что нужно что-то делать, и бегут ищут ведьм, магов и колдунов".Тем временем, новый арендатор бывшего особняка Джуны решил открыть в нем гостиницу. Четкий маркетинговый ход с явным астральным послевкусием - многие захотят остановиться в доме с привидениями. Тем более, что энергетика, как оказалось, чувствуется во всем квартале.