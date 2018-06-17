При крушении пассажирского поезда в Казахстане ранены четырнадцать человек, погиб 12-летний ребенок.

При крушении пассажирского поезда в Казахстане ранены четырнадцать человек, погиб 12-летний ребенок. Состав N10 следовал из Астаны в Алма-Ату, пишет ТАСС.Все раненые доставлены в больницы, а 832 пассажира перевезли на станцию Шу. Примерно половина пассажиров отказались продолжить путь на сменном поезде и пересели в автотранспорт.Авария произошла в 13:45 по местному времени в 50 км от города Шу Жамбылской области. Машинист увидел искривленные рельсы и экстренно затормозил состав. С рельсов сошли восемь пассажирских вагонов, два из них опрокинулись.Как сообщили в пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги", вагоны поезда были новыми и прошли предрейсовое обслуживание. Последняя проверка пути была проведена спецсредствами 6 июня 2018 года.