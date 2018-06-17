Израильская авиация нанесла в воскресенье несколько ударов по сектору Газа в ответ на воздушные шары, которые палестинцы запускают в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы.

Палестина запускает воздушные шары, чтобы вызвать пожары в Израиле, израильская авиация наносит в ответ удары по сектору Газа. Шары и воздушные змеи появились с началом протестов, которые идут вдоль границ с Израилем с марта.Цель бомбардировок – приспособления для запуска воздушных шаров. Для этого же Израиль запускает беспилотники и отстреливается. Несмотря на примитивность конструкции, шары причинили ущерба на миллионы долларов, спалив лесные и сельскохозяйственные площади, передает РИА Новости.Ответственность за все агрессивные действия из сектора Газа армия возлагает исламистское движение ХАМАС.