Компромиссное соглашение о новом названии Республики Македония подписали Афины и Скопье.

Компромиссное соглашение о новом названии Республики Македония подписали Афины и Скопье. Теперь страна называется Республика Северная Македония. Казалось бы, спор последних нескольких десятков лет, наконец, разрешен, и Скопье теперь открыт путь в Евросоюз и НАТО. Однако документ устраивает не всех.Выступление глав правительств Греции и Македонии перед подписанием соглашения об изменении названия балканской республики встретили аплодисментами."Это — исторический шаг, от которого все выигрывают. Чтобы исцелить раны прошлого, проложить путь к миру, сотрудничеству и взаимному росту не только наших стран, но и Балкан и всей Европы", — заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.Для проведения церемонии выбрали пограничный поселок Псарадес в районе озер Персла. Делегации добрались туда на катерах. Событие привлекло большое внимание СМИ.Премьер Македонии Зоран Заев также отметил важность подписания документа: "Вы не сможете ничего достичь без мужества, за которым следует честь. Надежда – это мечта, пока вы еще не проснулись. Это — цитаты Аристотеля, они утверждают, что есть потребность в доверии, мужестве и надежде. Подписание окончательного соглашения по изменению названия – стратегически важно для двух стран и сможет двигать горы".Согласно 20-страничному документу, новое название страны – Северная Республика Македония. Прежнее — Бывшая Югославская Республика Македония, сокращенно БЮРМ, с точки зрения Греции можно перепутать с одной из областей страны. Соглашение разрешает спор, который длился около 30 лет, и для Скопье открывает путь в Евросоюз и НАТО. Посредниками в переговорах выступали глава европейской дипломатии Федерика Могерини, еврокомиссар по добрососедству Йозханнес Хан и спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц."Процесс был долгим и сложным, но, я думаю, что работа над решением этих проблем в течение длительного периода времени привела к соглашению, которое действительно справедливо, честно и работоспособно – не только в отношении двух наших стран, но и пример для всего региона, Европы и, на самом деле, для всего мира. Два соседа могут решить проблемы, если действительно работают над этим", — отметил Мэтью Нимиц.После того, как министры иностранных дел государств поставили подписи, премьер Македонии снял галстук и подарил его Алексису Ципрасу. Он обещал начать носить галстук после того, как Греция избавится от национального долга.Теперь новое название должно быть одобрено на референдуме Македонии, после чего его ратифицируют парламенты обеих стран. Только после внесения соответствующих правок в конституцию БЮРМ, документ вступит в силу.Федерика Могерини поздравила греков и северных македонцев: "Это — очень хороший день, прежде всего, это так для двух стран, но мы с комиссаром Ханом специально приехали сюда, чтобы сказать, это хороший день для Евросоюза, Европы и Балкан. Определенно, это исторический день. Это решение сделает Европу более мирной, более сплоченной и принесет совершенно новую атмосферу на Балканы. Я надеюсь и верю, что это поощрит многих, как в регионе, так и в Европе в целом — на совершение новых смелых поступков".Однако, и в Греции и в Бывшей Югославской Республике немало противников соглашения. Тех, кто обвиняет правительства своих стран в предательстве национальных интересов. В субботу в парламенте Греции по требованию оппозиции прошло голосование о недоверии правительству Ципраса, но из трехсот депутатов "за" проголосовали 127, поэтому отправить кабмин в отставку не удалось.Граждане Греции не хотят, чтобы в названии Балканской республики оставалось слово "Македония". С национальными флагами и пикетами греки требуют оставить название самой большой области Греции настоящим потомкам Александра Македонского, а не славянскому народу Балкан. Полиции пришлось применять против протестующих слезоточивый газ.Недовольны переменами и жители переименованной республики. Удастся ли правительствам стран добиться успехов на международном поприще и избежать проблем внутренних – вопрос пока открытый.