Пассажирский поезд Астана — Алма-Ата сошел в воскресенье с рельсов на юге Казахстана из-за экстренного торможения.

Казахстанская авария со сходом с рельсов произошла из-за резкого торможения.Пресс-служба комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики подтвердил, что машинист поезда Астана — Алма-Ата увидел искривление пути и применил экстренное торможение.Для расследования аварии в министерстве создали специальную комиссию.Ранее сообщалось, что в результате аварии в Шуском районе погиб подросток, трое взрослых были ранены и отправлены в больницу.Пассажиры поезда были отправлены на станцию Шу.На месте аварии работают экстренные службы.В департаменте по ЧС Жамбылской области в связи с ЧП организована горячая линия. Номера ее телефонов: +7(7262)51-35-75, 51-41-67, передает ТАСС.