Российская легкоатлетка Мария Ласицкене смогла выиграть турнир по прыжкам в высоту в польском Ополе. Она оказалась первой, преодолев планку на высотке 1,94 м. Эта победа стала 43-й подряд для россиянки, выступающей под нейтральным флагом.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене смогла выиграть турнир по прыжкам в высоту в польском Ополе. Она оказалась первой, преодолев планку на высотке 1,94 м. Эта победа стала 43-й подряд для россиянки, выступающей под нейтральным флагом.Первая же попытка Ласицкене позволила ей выиграть турнир в Польше. Далее она постаралась взять высоту 2,01 метра, однако так и не смогла ее преодолеть.Напомним, что феноменальная победная серия Марии началась в июле 2016 года.