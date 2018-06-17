Лидер французской патриотической партии Национальное объединение Марин Ле Пен подвергла критике решение властей Франции принять на территории страны часть африканских мигрантов со спасательного судна Aquarius, которое пришвартовалось в испанской Валенсии.

Лидер французской патриотической партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен раскритиковала решение властей Франции принять африканских нелегалов со спасательного судна Aquarius. Судно пришвартовалось в испанской Валенсии.Ранее более 600 мигрантов отказались принять итальянские власти. А в порту Валенсии их идентифицируют и обследуют. Им разрешено находиться в Испании 45 дней.Ле Пен подчеркнула, что миграционная политика французского руководства во главе с Эмманюэлем Макроном поощряет мигрантов, несмотря на анонсировавшееся ужесточение. При этом Ле Пен одобрила позицию нового правительства Италии, в котором пост главы МВД и вице-премьера занял давний союзник партии Ле Пен, лидер движения "Лига" Маттео Сальвини, передает ТАСС.10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee ("СОС Медитерранэ") Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных нелегальных мигрантов. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал действия итальянских властей циничными, премьер-министр Италии Джузеппе Конте попросил его стране не указывать.Миграционный кризис в Европе обострился настолько, что искать пути решения канцлер Германии Ангела Меркель собирается на чрезвычайном саммите. "кстренная встреча со странами ЕС может состояться уже через неделю. Договориться по проблеме приtма беженцев Меркель хочет с Грецией, Италией и Австрией. Не исключено, что в заседании примут участие Испания и балканские страны.