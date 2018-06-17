Телеведущий выяснил историю конфликта с братом Юзефом, который живет в Польше. В итоге родственники встретились в эфире канала.

Телеведущий выяснил историю конфликта с братом Юзефом, который живет в Польше. В итоге родственники встретились в эфире канала.Ведущий прилюдно покопался в грязном белье семьи Пьехи: онвынес на обсуждение старую ссору певицы и ее брата из-за скандального интервью. Певица впервые за 40 лет встретилась со своим младшим братом Юзефом Голомбом в эфире шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Родственники не общались друг с другом из-за давней публикации в СМИ, где артистка рассказала, что ее отчим, отец Юзефа, бил ее. Это оскорбило свободного брата, который и прервал с ней общение и отказался выходить на связь."Эдита приезжала в Польшу в 1986 году. Тогда она далаинтервью изданию, в котором рассказала, что мой отец, ее отчим, сильно бил ее,а меня, наоборот, баловал. Это неправда. После этой статьи я вообще не хотелобщаться с ней. Мы не разговаривали друг с другом почти 20 лет. Сейчас редко,но созваниваемся", – рассказал свободный братартистки.В свою очередь она рассказала, что ее отчим вырос в деревне,где детей воспитывали при помощи палок. Он был строг будущей певицей, когдасчитал, что она поздно приходила домой. Тем не менее, Пьеха сохранила и хорошиевоспоминания об отчиме. "Несмотря на это, отчим был хорошим человеком, у негобыла своя судьба, а я хотела себе другой жизни. Я хотела быть учительницей,поэтому уехала в Советский Союз", – рассказала народная артистика.Андрей Малахов организовал приезд Юзефа в Россию, благодарячему брат и сестра увиделись наконец-то после сорокалетней разлуки. "Я старалсяговорить только хорошее об Эдите. В Польше она была очень известна и дажеприезжала с гастролями. Я всегда хотел быть близким к Эдите, и сейчас нашиотношения возобновились", – сказал Юзеф.