Телеведущий выяснил историю конфликта с братом Юзефом, который живет в Польше. В итоге родственники встретились в эфире канала.
Телеведущий выяснил историю конфликта с братом Юзефом, который живет в Польше. В итоге родственники встретились в эфире канала.
Ведущий прилюдно покопался в грязном белье семьи Пьехи: он
вынес на обсуждение старую ссору певицы и ее брата из-за скандального интервью. Певица впервые за 40 лет встретилась со своим младшим братом Юзефом Голомбом в эфире шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Родственники не общались друг с другом из-за давней публикации в СМИ, где артистка рассказала, что ее отчим, отец Юзефа, бил ее. Это оскорбило свободного брата, который и прервал с ней общение и отказался выходить на связь.
"Эдита приезжала в Польшу в 1986 году. Тогда она дала
интервью изданию, в котором рассказала, что мой отец, ее отчим, сильно бил ее,
а меня, наоборот, баловал. Это неправда. После этой статьи я вообще не хотел
общаться с ней. Мы не разговаривали друг с другом почти 20 лет. Сейчас редко,
но созваниваемся", – рассказал свободный брат
артистки.
В свою очередь она рассказала, что ее отчим вырос в деревне,
где детей воспитывали при помощи палок. Он был строг будущей певицей, когда
считал, что она поздно приходила домой. Тем не менее, Пьеха сохранила и хорошие
воспоминания об отчиме. "Несмотря на это, отчим был хорошим человеком, у него
была своя судьба, а я хотела себе другой жизни. Я хотела быть учительницей,
поэтому уехала в Советский Союз", – рассказала народная артистика.
Андрей Малахов организовал приезд Юзефа в Россию, благодаря
чему брат и сестра увиделись наконец-то после сорокалетней разлуки. "Я старался
говорить только хорошее об Эдите. В Польше она была очень известна и даже
приезжала с гастролями. Я всегда хотел быть близким к Эдите, и сейчас наши
отношения возобновились", – сказал Юзеф.