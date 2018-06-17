Младший брат певицы живет в Польше. В итоге родственники встретились в эфире телеканала.

Младший брат певицы живет в Польше. В итоге родственники встретились в эфире телеканала.Певица Эдита Пьеха впервые за 40 лет встретилась со своим младшим братом Юзефом Голомбом. Знаменательное событие произошло в шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Родственники не общались друг с другом из-за давней публикации в СМИ, где артистка рассказала, что ее отчим, отец Юзефа, бил ее. Это оскорбило свободного брата, который и прервал с ней общение и отказался выходить на связь.Материал дополняется