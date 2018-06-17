В Москве стартовал матч чемпионата мира между сборными Германии и Мексики. В первом тайме мексиканцы сумели открыть счет благодаря голу Ирвина Лосана.

В Москве стартовал матч чемпионата мира между сборными Германии и Мексики. В первом тайме мексиканцы сумели открыть счет благодаря голу Ирвина Лосана.С первых минут на арене "Лужники" в воротах немецкой команды появился вратарь Мануэль Ноейер, пропустивший практически весь сезон из-за тяжелой травмы. До поры до времени он выручал свою команду, однако на 35-й минуте опытный вратарь не справился с ударом Ирвина Лосано с близкого расстояния.Тут же команда Йоахима Лева бросилась отыгрываться, но до перерыва счет так и не изменился.