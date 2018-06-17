Кадры пуска баллистической ракеты расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер на учениях Восточного военного округа опубликовало Минобороны России. Видеозапись опубликована на канале ведомства в YouTube: Искандер размещается на ударной позиции, ракета приводится в вертикальное положение, после чего происходит пуск.

Кадры пуска баллистической ракеты расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на учениях Восточного военного округа опубликовало Минобороны России. Видеозапись опубликована на канале ведомства в YouTube: "Искандер" размещается на ударной позиции, ракета приводится в вертикальное положение, после чего происходит пуск.Назначение оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" — уничтожать системы противовоздушной и противоракетной обороны противника. Комплекс также может поражать малоразмерные цели — ракетные комплексы, дальнобойную артиллерию, самолеты и вертолеты на аэродромах."Искандер" был разработан в коломенском КБ машиностроения и впервые представлен в 1999 году на IV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском, передает РИА Новости. По оценке главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, другие страны разработать аналог подобной системы не смогут как минимум до 2025 года.