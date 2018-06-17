Анастасия Волочкова во время отдыха стала жертвой неуравновешенной женщины, которая тайно проникла на территорию отеля, в котором отдыхала звезда. Желание сфотографироваться привело к ссоре и оскорблениям.

Анастасия Волочкова во время отдыха стала жертвой неуравновешенной женщины, которая тайно проникла на территорию отеля, в котором отдыхала звезда. Желание сфотографироваться привело к ссоре и оскорблениям.Отдых балерины на Кипре был омрачен некой поклонницей, которая, увидев загоравшую топлесс балерину, решила снять ее на телефон, задавая при этом несуразные вопросы.По словам, Анастасии, она уснула на лежаке, но проснулась оттого, что ее стали будить. "Открываю глаза и вижу перед собой совершеннонезнакомую женщину. Я заметила в ее руке телефон и поняла, что она ведетсъемку. Я ее попросила: "Уберите камеру". Но она сделала вид, что нерасслышала, и продолжила снимать", – рассказала изданию "Собеседник" Волочкова.Понять, чего хотела женщина, достаточно сложно. Сперва авторвидеоролика попросила светскую львицу сделать фото, та ответила согласием, ноэтого незнакомке оказалось мало. Женщина предложила балерине вместе выпить, ноВолочкова сослалась на занятость и отказалась. "Вы с простым народом нефотографируетесь даже?" – спросила одержимая дама. "Так давайтесфотографируемся!" – ответила танцовщица.Совместное селфи все-таки было сделано, однако и оно неуспокоило женщину, которая продолжила провоцировать звезду. Закончилась беседафразой Волочковой, после которой назойливая туристка все таки отстала. "Все,что вы говорите, слышит моя попа. Только она у меня красивее, чем ваше лицо!",– ответила балерина непрошенной гостье.