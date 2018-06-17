На этой неделе на полигоне Ядрово в полную силу заработала система утилизации свалочного газа. Его откачивают из глубин и при помощи факела всего за три десятых секунды превращают в безвредный пар.

Три месяца подготовительных работ, неделя испытаний, и вот восьмиметровая факельная установка готова к запуску. На полную мощь она заработала в эту среду - на два дня раньше, чем планировалось."Система безопасная. Это высокотемпературная утилизация газа. Все вредные вещества моментально сгорают", - рассказал Фрэнк Верной, руководитель проекта дегазации полигона "Ядрово", проект-менеджер компании Multriwell BV (Нидерланды).Температура внутри - больше тысячи градусов. За час в факеле сгорает 1200 кубометров свалочного газа, в воздух выходит чистый пар. Система автоматическая, участие людей не требуется. Контролировать работу факела будут дистанционно - из Голландии и на месте - российские специалисты, которые прошли обучение.Полигоны, которые сейчас приходится рекультивировать, возникли еще полвека назад на месте стихийных свалок. Что говорить об области, если мусорные горы появлялись в самой Москве. Заслуженный профессор МГУ вспоминает, как одна из них едва не разрослась прямо на Тверской, другая образовалась на Воробьевых горах — на улице Минская, сейчас это элитный район.Районы, где сейчас расположены подмосковные свалки, тогда казались недосягаемой далью. Считалось, что ресурсы неисчерпаемы, земли было много, мусора мало. Десятилетиями растущие города и расползающиеся свалки буквально двигались навстречу друг другу."Считали, что природа все ассимилирует, сама переработает. Но темпы вывоза отходов на эти свалки были гораздо больше возможностей природы", - говорит Валерий Петросян, председатель Общественного экологического совета при департаменте природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.Закрытие полигонов не решит, а лишь отсрочит проблему. 10 миллионов тонн мусора, которые вырабатывает Москва и область ежедневно, все равно куда-то надо девать. Нужны мусоросжигательные заводы, решение о строительстве таких в Подмосковье уже принято."Речь идет о заводах японской фирмы "Хитачи", которые перерабатывают органические и смешанные отходы в электроэнергию. Такие заводы стоят сейчас по всему миру даже в центрах городов", - рассказывает Валерий Петросян.Сжигать весь мусор никто не планирует. Цель областных властей сейчас - вдвое снизить захоронение отходов на полигонах. Одно из звеньев всей цепи утилизации отходов - переработка.Менять при этом нужно менталитет жителей, приучать их к раздельному выбросу мусора. Жители Мытищ уже привыкли выбрасывать мусор по принципу "сухой" и "мокрый" контейнер. Привыкнуть было сложно, зато теперь оценили преимущества: отходы вывозятся за счет предприятия. На деньги, которые жителям удалось сэкономить, сортируя мусор, управляющая компания благоустраивает их же двор.Отходы из "сухого" контейнера приезжают на пункт переработки, где мусор сортируют по фракциям (все вручную) - бумага, пластик, стекло. Затем его прессуют, упаковывают и отправляют на вторичную переработку. В результате на мытищинский полигон "Каргашино" попадает на 20 процентов меньше отходов.И это только начало. Чтобы глобально снизить нагрузку на полигоны, будет построено одиннадцать перерабатывающих комплексов.