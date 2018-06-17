Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сказал президенту РФ Владимиру Путину и госсекретарю США Майклу Помпео, что еврейское государство будет предпринимать действия против военного присутствия Ирана на всей территории Сирии.

Еврейское государство будет противодействовать военному присутствию Ирана на территории Сирии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Во время выступления на воскресном заседании израильского правительства председатель кабинета министров он сообщил: "Я говорил с президентом России Владимиром Путиным и с госсекретарем США Майклом Помпео. И повторил основные принципы в отношении Сирии".По словам Нетаньяху, среди основных требований Израиля по Сирии: уход Ирана с территории исламской республики, а также запрет на военное присутствие Ирана вблизи израильских границ."Мы будем действовать против этих усилий в любой точке Сирии", — добавил премьер, чьи слова цитирует ТАСС.президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры России и Израиля в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии "в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы". Обе стороны выразили готовность наращивать координацию на сирийском направлении, а также сотрудничать в вопросах противодействия международному терроризму.