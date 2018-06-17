Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил в воскресенье на пресс-конференции на открытии летних дебатов в резиденции Култаранта, пишет РИА Новости.

Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил в воскресенье на пресс-конференции на открытии летних дебатов в резиденции Култаранта, пишет РИА Новости.Ниинистё высказал свое мнение о больных местах современной международной политики. Президент Финляндии считает голос Евросоюза недостаточно сильным. По мнению политика, "крупные игроки силой подминают под себя международные соглашения". Такая политика вызывает проблемы у всего ЕС и, в частности, Финляндии."Это плохо для нас, потому что международные договоры как раз защищают маленькие страны. Это плохо, когда только крупные игроки начинают управлять глобальным будущим", — отметил Ниинистё.Финляндия готова участвовать в создании специальных сил ЕС по защите кибербезопасности, рассказал президент страны.Неожиданностью стало заявление об участии финского президента в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. "Встреча будет очень полезна для европейской безопасности, но она также может иметь последствия для вопросов торговли", — сказал Ниинистё.