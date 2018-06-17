Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди благодарен властям Испании, принявшей судно с мигрантами, спасенными неделю назад в Средиземном море. Он отметил, что это тяжелое для всех участников испытание закончилось, и призвал в будущем не ставить под угрозу принцип спасения на море.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди благодарен властям Испании, принявшей судно с мигрантами, спасенными неделю назад в Средиземном море. Сегодня судно Aquarius, принадлежащее неправительственной организации SOS Mediterranee, причалило в порту испанской Валенсии. Ранее принять его отказались власти Испании и Мальты.Филиппо Гранди в своем заявлении отметил, что это тяжелое для всех участников испытание закончилось, и призвал в будущем не ставить под угрозу принцип спасения на море. По его словам, "такого рода инцидент никогда не должен был случиться", передает ТАСС. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за гарантированную и предсказуемую высадку с судов в регионе в подобных ситуациях.Ведомство готово к совместной работе со странами Средиземноморья для разделения ответственности в вопросе приема беженцев. Цель этого — избежать ситуаций, когда страны, разрешившие высадить спасенных мигрантов в своих портах, оказываются "наказанными" и вынужденными действовать в одиночку. На пресс-конференции в Женеве 13 июня Гранди призвал страны Средиземноморья разработать "предсказуемое соглашение" о приеме у себя судов с мигрантами.