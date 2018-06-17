Полиция в Киеве отпустила всех задержанных противников Марша равенства, которые пытались препятствовать проведению мероприятия.

Киевская полиция отпустила 57 задержанных, мешавших проведению "Марша равенства". Всего против марша вышли 150 человек, у них возникли стычки с полицейскими и представителями ЛГБТ-сообщества."Марш равенства" проводился в центре Киева в поддержку ЛГБТ-сообщества. На него пришли 3,5 тысячи человек. У сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто случаются конфликты с оппонентами. И омбудсмен Украины Людмила Денисова просила киевские власти об охране мероприятия.По итогам марша полиция заявила, что само мероприятие прошло без происшествий, передает РИА Новости.