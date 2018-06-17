Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье рассказал о причинах задержания бывшего министра обороны, депутата парламента страны Манвела Григоряна. Так, есть подозрения, что Григорян присвоил продовольствие, собранное школьниками для солдат, и скормил им своим животным: медведям и тиграм.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье рассказал о причинах задержания бывшего министра обороны, депутата парламента страны Манвела Григоряна.Так, заявил глава правительства, Григоряна задержали не только в связи с обнаружением у него большого количества оружия и боеприпасов, но и по подозрению в том, что он был участником преступной схемы по хищению помощи, собранной во время обострения конфликта в Карабахе в апреле нынешнего года. Есть подозрения, что Григорян присвоил продовольствие, собранное школьниками для солдат, и скормил им своим животным: медведям и тиграм, сказал Пашинян. Он отметил, что эти подозрения возникли после проведенных у Григоряна обысков.Кроме того, экс-министра обороны страны подозревают в присвоении техники, в частности машин, передает РИА Новости.Григорян, возглавляющий "Союз добровольцев "Еркрапа" (Союз добровольцев-ополченцев), был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности Армении в минувшую субботу, 16 июня, по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории прошли обыски, в ходе которых было найдено большое количество оружия.Вечером в субботу несколько десятков членов Союза добровольцев "Еркрапа" провели шествие в Ереване с требованием освободить Григоряна.