Премьер-министр Армении Никол Пашинян сфотографировался в кабине российского истребителя Су-31 СМ. Фотографию он разместил в воскресенье в Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сфотографировался в кабине российского истребителя Су-31 СМ. Фотографию он разместил в воскресенье в Facebook."В кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване", — переводит надпись под фото РИА Новости.Снимок был сделан на военном аэродроме Эребуни (аэродром совместного базирования Армении и России, расположен рядом с Ереваном).На этой неделе Пашинян посетил с рабочим визитом Москву. Он провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Кроме того, Пашинян познакомился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 16 июня премьер Армении нанес визит в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.